هجوم بطائرتين مسيّرتين يستهدف حقل مجنون النفطي جنوب العراق

الإثنين، 16-03-2026 11:29 م

الوكيل الإخباري-   تعرض حقل مجنون النفطي جنوب العراق اليوم الاثنين، لهجوم بطائرتين مسيّرتين، في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وبحسب قيادة شرطة محافظة البصرة، فإن طائرتين مسيرتين مفخختين، استهدفتا حقل مجنون النفطي الواقع شرقي محافظة محافظة البصرة، جنوب البلاد مؤكدة أن "الطائرة الأولى استهدفت برج الاتصالات في الحقل، فيما استهدفت الطائرة الثانية مكتب شركة أميركية داخل المنشأة النفطية".


ويعد حقل مجنون النفطي، من أهم الحقول النفطية في العراق، ويسهم بشكل كبير في رفع الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق، ويصل إنتاجه إلى مئات الآلاف من البراميل يومياً.

 
 


