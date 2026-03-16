هجوم بطائرتين مسيّرتين يستهدف حقل مجنون النفطي جنوب العراق

الوكيل الإخباري- تعرض حقل مجنون النفطي جنوب العراق اليوم الاثنين، لهجوم بطائرتين مسيّرتين، في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

اضافة اعلان



وبحسب قيادة شرطة محافظة البصرة، فإن طائرتين مسيرتين مفخختين، استهدفتا حقل مجنون النفطي الواقع شرقي محافظة محافظة البصرة، جنوب البلاد مؤكدة أن "الطائرة الأولى استهدفت برج الاتصالات في الحقل، فيما استهدفت الطائرة الثانية مكتب شركة أميركية داخل المنشأة النفطية".