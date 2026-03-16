هجوم بطائرتين مسيّرتين يستهدف حقل مجنون النفطي جنوب العراق

وبحسب قيادة شرطة محافظة البصرة، فإن طائرتين مسيرتين مفخختين، استهدفتا حقل مجنون النفطي الواقع شرقي محافظة محافظة البصرة، جنوب البلاد مؤكدة أن "الطائرة الأولى استهدفت برج الاتصالات في الحقل، فيما استهدفت الطائرة الثانية مكتب شركة أميركية داخل المنشأة النفطية".
ويعد حقل مجنون النفطي، من أهم الحقول النفطية في العراق، ويسهم بشكل كبير في رفع الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق، ويصل إنتاجه إلى مئات الآلاف من البراميل يومياً.
أخبار متعلقة
-
الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على مبان سكنية في لبنان تثير مخاوف
-
إصابة اثنين من كوادر الطوارئ في الكويت إثر سقوط شظايا
-
مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان
-
إسرائيل تؤكد مقتل علي لاريجاني
-
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد قوات الباسيج في غارة على طهران
-
الجيش اللبناني: إصابة 5 عسكريين بغارة إسرائيلية في النبطية
-
400 قتيل على الأقل بغارات باكستانية على كابل
-
الأمم المتحدة: نزوح 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية خلال عام