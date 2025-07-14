هجوم بمسيرتين يستهدف حقلا نفطيا بمحافظة أربيل العراقية

وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان بأنه في تمام الساعة 20:20 و20:25 مساء الاثنين، سقطت طائرتان مسيرتان مفخختان في حقل خورمالة النفطي بمحافظة أربيل.
وأكد جهاز مكافحة الإرهاب أن العملية لم تسفر عن أي خسائر في الأرواح.
وقال مصدر مسؤول لشبكة "رووداو" الإعلامية، اليوم الاثنين، إن الهجوم جاء عبر طائرتين بدون طيار دون أن يسفر عن وقوع خسائر بشرية.
كما صرح مصدر أمني آخر بأن "المسيرتان أسقطتا من قبل قوات التحالف".
وأوضح أن طائرة مسيرة أخرى دخلت أجواء المنطقة ثم اختفت، ويحتمل أنها أُعيدت إلى مكانها.
ويعد حقل خورمالة النفطي أكبر حقل نفط في إقليم كوردستان، ولكن انخفض مستوى إنتاجه حاليا إلى متوسط يومي قدره 100 ألف برميل نفط، في حين كان ضعف ذلك سابقا.
وقبل إغلاق خط أنابيب تصدير النفط من هذا الحقل كان ينتج حوالي 180 ألف برميل نفط.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان أنه جرى تدمير وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة فجرا بالقرب من مطار أربيل الدولي دون أن تسفر عن خسائر بشرية ومادية.
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