هجوم روسي قرب خاركيف الأوكرانية يسفر عن أربعة قتلى

وكتب أوليغ سينيغوبوف على شبكة تلغرام الاجتماعية: "ارتفع عدد القتلى بالهجوم الذي شنه العدو على مشارف خاركيف إلى أربعة. كما أصيب ستة أشخاص بجروح".
وكان قد حذر السكان في وقت سابق من الليلة من "تهديد طائرات مسيّرة معادية"، معلنا في حصيلة أولى عن مقتل شخصين.
وأفاد بيان صادر عن مكتب المدعي العام الإقليمي في خاركيف أُرفق بمقطع فيديو، بأنّ القوات الروسية قصفت مبنى تابعا لشركة "نوفا بوشتا" البريدية.
ويُظهر المقطع عمال إنقاذ يبحثون بين أنقاض المبنى التي ما تزال تتصاعد منها الأدخنة، ويقومون بإجلاء شخص على نقالة ليلا.
داخل العاصمة الإقليمية، استهدفت غارة جوية بمسيّرة "مصحة للأطفال"، ما أدى إلى اندلاع حريق، وفق إيغور تيريكوف، رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان قبل الغزو الروسي للبلاد في شباط/فبراير 2022، إلا أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، وفق سينيغوبوف.
