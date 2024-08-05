هجوم صاروخي على قاعدة أميركية في العراق

وقال عميد بالجيش العراقي إن هجوما بصاروخين نوع كاتيوشا، استهدف الجناح الخاص الذي تتواجد فيه القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد، ضمن محافظة الأنبار أقصى غربي البلاد.
وأضاف أن الهجوم انطلق من منطقة وادي حجلان في صحراء الأنبار، مشيرا إلى أن أعمدة الدخان شوهدت في القاعدة العسكرية، في حين تحلق الطائرات الحربية والاستطلاعية، في سماء القاعدة العسكرية.
-
أخبار متعلقة
-
إصابة جنود أميركيين بهجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد
-
إعلام أميركي يتحدث عن اغتيال قيادي حوثي في العراق
-
إعلام إسرائيلي: إيران تتعمد تمويه تحركاتها العسكرية
-
إدارة بايدن تبلغ الكونغرس أن الضربة الإيرانية اليوم أو غدا
-
حزب الله يهاجم بمسيرات انقضاضية قاعدة عسكرية للاحتلال
-
"لوفتهانزا" تعلّق رحلاتها عبر أجواء العراق وإيران
-
مجلس الدولة الليبي ينتخب رئيسا جديدا له غدا الثلاثاء
-
انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن محافظة مصرية.. والحكومة ترد