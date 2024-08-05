هجوم صاروخي على قاعدة أميركية في العراق

الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر عسكرية عراقية، مساء اليوم الاثنين، عن تعرض قاعدة عين الأسد، التي تتواجد فيها القوات الأميركية، أقصى غربي البلاد، لهجوم بالصواريخ.



وقال عميد بالجيش العراقي إن هجوما بصاروخين نوع كاتيوشا، استهدف الجناح الخاص الذي تتواجد فيه القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد، ضمن محافظة الأنبار أقصى غربي البلاد.