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هجوم صاروخي على قاعدة أميركية في العراق

قاعدة عين الأسد
قاعدة عين الأسد




 

الإثنين، 05-08-2024 11:57 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت مصادر عسكرية عراقية، مساء اليوم الاثنين، عن تعرض قاعدة عين الأسد، التي تتواجد فيها القوات الأميركية، أقصى غربي البلاد، لهجوم بالصواريخ.


وقال عميد بالجيش العراقي إن هجوما بصاروخين نوع كاتيوشا، استهدف الجناح الخاص الذي تتواجد فيه القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد، ضمن محافظة الأنبار أقصى غربي البلاد.


وأضاف أن الهجوم انطلق من منطقة وادي حجلان في صحراء الأنبار، مشيرا إلى أن أعمدة الدخان شوهدت في القاعدة العسكرية، في حين تحلق الطائرات الحربية والاستطلاعية، في سماء القاعدة العسكرية.

gnews

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