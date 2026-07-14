هجوم صاروخي على ناقلة أثناء عبورها قرب السواحل العُمانية

وأوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغا عن حادثة وقعت على بُعد 13 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة ليما في سلطنة عُمان، مشيرة إلى أن ناقلة النفط أبلغت عن تعرضها لهجوم صاروخي أثناء عبورها المسار الجنوبي.
-
أخبار متعلقة
-
دوي 5 انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز
-
حصيلة قتلى حريق بانكوك ترتفع إلى 30
-
إطلاق صفارات الإنذار في البحرين
-
الإمارات: مقتل شخص وإصابة 8 في استهداف إيراني لناقلتين في هرمز
-
دوي سلسلة انفجارات في كييف بعد تفعيل صافرات الإنذار
-
انفجارات في كيش وجام وبندر عباس مع ضربات أميركية ضد إيران
-
الجيش الأميركي يعلن بدء ضربات جديدة على إيران لليلة الثالثة على التوالي
-
ترامب يهدد بتدمير حصن إيران النووي