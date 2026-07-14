هجوم صاروخي على ناقلة أثناء عبورها قرب السواحل العُمانية

11:59 ص

الوكيل الإخباري- تعرضت ناقلة نفط لهجوم صاروخي أثناء إبحارها قرب الساحل الشرقي لسلطنة عُمان، الثلاثاء، بحسب ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية . اضافة اعلان





وأوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغا عن حادثة وقعت على بُعد 13 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة ليما في سلطنة عُمان، مشيرة إلى أن ناقلة النفط أبلغت عن تعرضها لهجوم صاروخي أثناء عبورها المسار الجنوبي.





