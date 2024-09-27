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هجوم صاروخي واسع يستهدف الجليل

هجوم صاروخي سابق على الجليل
هجوم صاروخي سابق على الجليل
الجمعة، 27-09-2024 10:40 م

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هجوما صاروخيا واسعا من لبنان استهدف بلدات في الجليل الأدنى والأعلى ومركز الجليل.

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وأكدت الشرطة الإسرائيلية وقوع أضرار جسيمة بسبب سقوط شظايا في منطقة صفد شمال إسرائيل، فيما لم يبلغ عن سقوط ضحايا.

 
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