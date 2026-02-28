هجوم صاروخي يستهدف إسرائيل.. وانفجارات تدوي في سماء تل أبيب

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجارات عنيفة في سماء منطقة المركز الإسرائيلية شملت تل أبيب ومحيطها نتيجة رشقة صارويخة أطلقت من إيران ردا على هجوم إسرائيلي أمريكي مشترك اسهدف أراضيها.



وامتدت الهجمات لتشمل مناطق عدة، إذ رصدت محاولات اعتراض صواريخ فوق الضفة الغربية ومنطقة موديعين، فيما سجل اعتراض صواريخ أخرى في سماء حيفا.

وأشارت إلى دوي صافرات إنذار جديدة في إسرائيل الآن عبر تطبيق الجبهة الداخلية وموقع الإنذار في القدس.