هجوم صاروخي يستهدف إسرائيل.. وانفجارات تدوي في سماء تل أبيب

وامتدت الهجمات لتشمل مناطق عدة، إذ رصدت محاولات اعتراض صواريخ فوق الضفة الغربية ومنطقة موديعين، فيما سجل اعتراض صواريخ أخرى في سماء حيفا.
وأشارت إلى دوي صافرات إنذار جديدة في إسرائيل الآن عبر تطبيق الجبهة الداخلية وموقع الإنذار في القدس.
وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق رشقة صواريخ إضافية باتجاه إسرائيل، داعيا السكان إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والبقاء في الملاجئ والأماكن المحمية حتى صدور إعلان رسمي.
