الثلاثاء 2026-07-07 06:27 م

هجوم على ناقلة في هرمز .. الثالث من نوعه خلال 24 ساعة

هجوم على ناقلة في هرمز .. الثالث من نوعه خلال 24 ساعة
هجوم على ناقلة في هرمز .. الثالث من نوعه خلال 24 ساعة
 
الثلاثاء، 07-07-2026 06:10 م
الوكيل الإخباري-   أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، بأن ناقلة في مضيق هرمز تعرضت لهجوم، في ثالث حادث من نوعه يطال سفينة في الممر المائي الحيوي خلال 24 ساعة.اضافة اعلان


وقالت هيئة "يو كي إم تي أو" في منشور على منصة إكس إنها تلقت "بلاغا عن حادث إضافي يطال ناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز. وقد أصيبت الناقلة بمركبة جوية غير مأهولة (مسيّرة) مجهولة، وتعرضت لأضرار إنشائية طفيفة. ولم يُبلَّغ عن وقوع إصابات أو تأثيرات بيئية".

ذكرت مصادر مطلعة، الثلاثاء، أن ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية وناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي تعرضتا لأضرار بالقرب من مضيق هرمز، عقب تقارير أفادت بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ على سفينتين أثناء عبورهما الممر المائي خلال الليل.

وقال مصدر إن السفينة "الرقيات" كانت محملة بالغاز الطبيعي المسال، وأرسلت إشارات استغاثة طلبا للمساعدة بعد استهداف جانبها الأيسر.

وأضافت مصادر أخرى أن أفراد طاقم السفينة بخير ويجري إجلاؤهم، لكن غرفة المحركات اشتعلت فيها النيران وامتلأت بالدخان، ولم يتمكن الطاقم من تقييم حجم الأضرار الأخرى.
 
 


gnews

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