هجوم في هرمز يصيب بحارة سفينة "سان أنطونيو" التابعة لشركة فرنسية

10:58 ص

الوكيل الإخباري- قالت مجموعة الشحن الفرنسية (سي.إم.إيه سي.جي.إم) الأربعاء إن سفينتها (سان أنطونيو) تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة بعض أفراد الطاقم وإلحاق أضرار بالسفينة. اضافة اعلان





وأوضحت الشركة أنه تم إجلاء أفراد الطاقم المصابين جراء الهجوم الذي وقع الثلاثاء، وأنهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.



وقالت الشركة في بيان لها: "تتابع سي.إم.إيه سي.جي.إم الوضع عن كثب، وهي على أهبة الاستعداد التام لدعم الطاقم".







