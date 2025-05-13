الثلاثاء 2025-05-13 01:15 م
 

هجوم مسلح على قاعدة عسكرية بنيجيريا يوقع قتلى وجرحى

وحدات من الجيش النيجيري خلال دورية لمطاردة الجماعات المسلحة
وحدات من الجيش النيجيري خلال دورية لمطاردة الجماعات المسلحة
 
الثلاثاء، 13-05-2025 10:02 ص

الوكيل الإخباري- شن مسلحون هجومًا مباغتًا فجر أمس الاثنين على قاعدة تابعة للجيش النيجيري بولاية بورنو شمال شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود واختفاء آخرين، إضافة إلى استيلاء المهاجمين على أسلحة وذخائر.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر أمنية، استهدف الهجوم قاعدة "الكتيبة 153 للقوة الخاصة" في منطقة مارتي، حيث طوّق المسلحون الموقع مستخدمين دراجات نارية وآليات عسكرية مزوّدة بأسلحة ثقيلة.

وأفاد أحد الجنود الناجين من الهجوم بأن القوات النيجيرية اضطرت إلى الانسحاب نحو قاعدة أكبر تابعة "للواء 24 للقوة الخاصة" في منطقة ديكوا المجاورة، حيث أعادت تجميع صفوفها وشنت هجومًا مضادًا مكّنها من استعادة السيطرة على القاعدة المستهدفة.

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وأضاف الجندي - الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية - أن "عددًا من الجنود قُتلوا خلال الهجوم، في حين أُسر آخرون أثناء عملية الانسحاب".

ولم تصدر وزارة الدفاع النيجيرية أي بيان رسمي بشأن الحادث حتى الآن.

من جهته، صرّح أحد عناصر "قوة المهام المشتركة المدنية" - وهي ميليشيا تساند الجيش في مواجهة الجماعات المسلحة - بأن المهاجمين استولوا على كميات من الذخائر وأضرموا النار في آليات عسكرية.

وأشار إلى أن عمليات البحث عن الجنود المفقودين لا تزال جارية.

الجزيرة

 
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