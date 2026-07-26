هدوء حذر بين واشنطن وطهران وتصعيد مستمر في المنطقة

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا إن الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال الليلتين الماضيتين، موضحًا أن بلاده أوقفت بدورها "عملياتها الانتقامية" استنادًا إلى ما وصفه بمبدأ الرد بالمثل.
وكان الجيش الأميركي قد أعلن تنفيذ ضربات ضد إيران على مدار 13 ليلة متتالية، في أعنف تصعيد عسكري بين الجانبين منذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نيسان الماضي، فيما ردت طهران بإغلاق مضيق هرمز وتنفيذ هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة قالت إنها استهدفت مواقع مرتبطة بالقوات الأميركية في المنطقة.
واشنطن تبقي الخيار العسكري مفتوحا
وقال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن الرئيس دونالد ترامب قرر منح المحادثات مع إيران "بعض المجال"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن واشنطن لا تزال مستعدة لاستئناف العمليات العسكرية إذا اقتضت الحاجة.
وأضاف والتز أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في المنطقة، وأن القوات الأميركية تمتلك القدرات اللازمة لتنفيذ أي عمليات محتملة.
وأعاد التصعيد حول مضيق هرمز المخاوف بشأن أمن الطاقة وحركة التجارة العالمية، في ظل أهمية الممر البحري الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية.
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