هدوء نسبي على خط التماس بين الهند وباكستان في جامو وكشمير

وقال بارتول في بيان صحفي إنه "لم ترد أي تقارير عن اشتباكات أو تحركات عسكرية خلال الليلة الماضية"، مشيرا إلى أن هذه تعد أول ليلة هادئة منذ عدة أيام شهدت تصعيدا متبادلا بين الطرفين.
وأعلنت الهند، ليلة 6 - 7 مايو الجاري، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان أطلقت عليها اسم عملية "سِندور" وقالت إنها تستهدف "مواقع خططت ووجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند".
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