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هدوء نسبي على خط التماس بين الهند وباكستان في جامو وكشمير

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 12-05-2025 08:34 ص

الوكيل الإخباري- أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، سونيل بارتوال، اليوم الاثنين بأن ليلة الأحد شهدت هدوءًا نسبيًا على خط التماس بين الهند وباكستان في إقليم جامو وكشمير، دون تسجيل أي حوادث تذكر.

وقال بارتول في بيان صحفي إنه "لم ترد أي تقارير عن اشتباكات أو تحركات عسكرية خلال الليلة الماضية"، مشيرا إلى أن هذه تعد أول ليلة هادئة منذ عدة أيام شهدت تصعيدا متبادلا بين الطرفين.

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وأعلنت الهند، ليلة 6 - 7 مايو الجاري، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان أطلقت عليها اسم عملية "سِندور" وقالت إنها تستهدف "مواقع خططت ووجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند".

 

RT

 
gnews

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