هذه الدول تعلن بدء صيام رمضان السبت- أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت دولة إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية، ثبوت رؤية الهلال وأن غدًا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.



وتعد إندونيسيا أكبر بلاد العالم الإسلامي من حيث عدد السكان، حيث يعيش بها نحو 241 مليون نسمة أغلبهم من المسلمين.

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أعلنت الجهات المُختصة بتحرّي هلال شهر رمضان في تركيا أن غدًا السبت1 آذار 2025 سيكون أول أيام شهر رمضان المُبارك لعام 2025

وكانت قد أعلن مجلس الأئمة الفيدرالي في استراليا، اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان الكريم في استراليا.