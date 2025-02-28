هذه الدول تعلن بدء صيام رمضان السبت- أسماء

وتعد إندونيسيا أكبر بلاد العالم الإسلامي من حيث عدد السكان، حيث يعيش بها نحو 241 مليون نسمة أغلبهم من المسلمين.
-
أخبار متعلقة
-
دول تبدأ صيام أول أيام رمضان الأحد - اسماء
-
أول دولة تعلن بدء صيام رمضان السبت
-
الصين تتوعّد بالرد على رسوم ترمب الجمركية الجديدة
-
رئيس الحكومة اللبنانية: الجيش يقوم بواجباته بشكل كامل
-
الاحتلال يعلن اغتيال أحد قادة حزب الله البارزين
-
الأمم المتحدة ترحب بدعوة أوجلان حزب العمال الكردستاني لنزع السلاح
-
زاخاروفا تعلق على نتائج الانتخابات في ألمانيا ومستقبل العلاقات مع برلين
-
ترامب: سوف نخرج بحلول جيدة جدا في غزة