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هذه الدول تعلن بدء صيام رمضان السبت- أسماء

دولة تعلن بدء صيام رمضان السبت
تعبيرية
الجمعة، 28-02-2025 04:30 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت دولة إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية، ثبوت رؤية الهلال وأن غدًا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتعد إندونيسيا أكبر بلاد العالم الإسلامي من حيث عدد السكان، حيث يعيش بها نحو 241 مليون نسمة أغلبهم من المسلمين.

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أعلنت الجهات المُختصة بتحرّي هلال شهر رمضان في تركيا أن غدًا السبت1 آذار 2025 سيكون أول أيام شهر رمضان المُبارك لعام 2025

 

 وكانت قد أعلن مجلس الأئمة الفيدرالي في استراليا، اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان الكريم في استراليا.

 

وثق مركز البصرة الفلكي صورة لهلال شهر رمضان 2025/1446 عبر تقنية التصوير التلسكوبي، وذلك في محافظة البصرة بالعراق قبل غروب الشمس. 

 

 

 

 
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