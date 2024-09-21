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هذه محظورات استخدام العلم السعودي أثناء الاحتفال باليوم الوطني

العلم السعودي
العلم السعودي
السبت، 21-09-2024 11:17 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الداخلية السعودية محظورات استخدام العلم السعودي أثناء الاحتفال باليوم الوطني للبلاد.

وشددت الوزارة على أن العلم لا يوضع أو يطبع على أجساد الحيوانات، كما يحظر استخدامه بأي صورة قد تقلل من شأنه أو تعرضه للتلف، كما يمنع طباعته على المواد التي ينوى التخلص منها عقب استخدامها، ويحظر استخدام علم السعودية كعلامة تجارية أو بغرض الدعاية التجارية أو لأى غرض ما خلاف ما نص عليه النظام.

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كما يحظر رفع علم السعودية باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يصبح تالفا لا يستخدم على الإطلاق، ويحظر تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بالملك، ويجب ألا يلامس العلم أي شيء أدنى منه، كالأرض أو الماء أو منضدة أو طاولة.


ومن محاذير التعامل مع العلم الوطني ألا يرفع العلم السعودي بشكل مقلوب، وألا يستخدم كأداة لربط أو حمل الأشياء، كما يجب ألا يثبت العلم أو يشد على السارية، ويجب أن يكون دائما العلم مرفوعا وواقفا، ولديه حرية الحركة.


كما يحظر تزيين أطراف العلم، أو وضع أي إضافات عليه بأي شكل من الأشكال. ويجب ألا يحفظ العلم في مكان سيئ يسبب تلفه أو اتساخه، كما يحظر وضع أية عبارات أو رسومات على العلم السعودي، وألا يوضع عليه أي شعار إلا في حالة العلم الخاص بالملك.


وأكدت الوزارة أنه مع قرب الاحتفال باليوم الوطني الـ94، يحظر استخدام العلم السعودي في الأوضاع أعلاه، وألا يتم تجاوزها على الإطلاق مهما استدعى الأمر، مع أهمية الالتزام بما يجب فعله عند استخدام العلم الوطني.

 
gnews

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