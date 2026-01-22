هرتسوغ يرفض العفو الفوري عن نتنياهو رغم ضغط ترامب

وأوضح هرتسوغ في منتدى دافوس، في سويسرا، أن الطلب يجب عرضه على إدارات وزارة العدل، مؤكداً أنه "سيتخذ قراره بشكل مستقل وفق القوانين وضميره"، رافضاً الالتفاف على المنظومة القضائية رغم التأثير السلبي للمحاكمة على البلاد.
ويواجه نتنياهو منذ عام 2020 محاكمة بتهم الفساد، تشمل الرشى وخيانة الأمانة والاحتيال، وسط دعوات متزايدة لحلها سياسياً، خاصة مع دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكرر لنتنياهو خلال فترة رئاسته الثانية.
وطلب ترامب رسمياً من الرئيس الإسرائيلي منح عفو لنتنياهو، في رسالة وُصفت بـ"التاريخية"، مع تكرار الدعوة خلال خطاب في الكنيست وزيارات سابقة.
روسيا اليوم
