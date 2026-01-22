الخميس 2026-01-22 03:54 م

هرتسوغ يرفض العفو الفوري عن نتنياهو رغم ضغط ترامب

الخميس، 22-01-2026 03:11 م
الوكيل الإخباري-  أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن طلب العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخضع لإجراءات قانونية منظمة لا يمكنه خرقها، مشيراً إلى احترامه للرئيس الأمريكي الذي طلب ذلك شخصياً.اضافة اعلان


وأوضح هرتسوغ في منتدى دافوس، في سويسرا، أن الطلب يجب عرضه على إدارات وزارة العدل، مؤكداً أنه "سيتخذ قراره بشكل مستقل وفق القوانين وضميره"، رافضاً الالتفاف على المنظومة القضائية رغم التأثير السلبي للمحاكمة على البلاد.

ويواجه نتنياهو منذ عام 2020 محاكمة بتهم الفساد، تشمل الرشى وخيانة الأمانة والاحتيال، وسط دعوات متزايدة لحلها سياسياً، خاصة مع دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكرر لنتنياهو خلال فترة رئاسته الثانية.

وطلب ترامب رسمياً من الرئيس الإسرائيلي منح عفو لنتنياهو، في رسالة وُصفت بـ"التاريخية"، مع تكرار الدعوة خلال خطاب في الكنيست وزيارات سابقة.

روسيا اليوم 
 
 


