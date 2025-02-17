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هزات أرضية متتالية بمنطقة نابولي الإيطالية قرب بركان فليجريان

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 17-02-2025 09:09 ص

الوكيل الإخباري- تعرضت مدينة نابولي الإيطالية لسلسلة من الهزات الأرضية أمس الأحد بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، وفقا للمعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين.

ووقعت الهزة الأرضية الأكثر شدة في حوالي الساعة (23:20 بتوقيت غرينتش) في منطقة حقول فليجريان البركانية، وهي منطقة عالية النشاط البركاني على بعد بضعة كيلومترات فقط من مركز المدينة التي تقع جنوب البلاد.

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وكانت هذه الهزة الأرضية الثانية التي تبلغ قوتها 3.9 درجة التي تضرب المنطقة في أقل من 12 ساعة.


وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، تعرضت المنطقة لهزتين أرضيتين أو أكثر تبلغ قوتهما 2 درجة أو أعلى.


ولم تسجل أي تقارير أولية عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية، لكن تم إغلاق المدارس في مدينة بوزويلو اليوم الاثنين كإجراء احترازي، وفقا لما ذكره العمدة جيجي مانزوني لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".


وبدأت مؤخرا موجة جديدة من الهزات الأرضية في منطقة حقول فليجريان البركانية، كما شهدت المنطقة أيضا زلازل أكبر.


وتعد حقول فليجريان أكبر بركان هائل نشط في أوروبا، وتعرف بمستوى النشاط البركاني المرتفع.

 

RT

 
gnews

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