هزة أرضية بالسعودية

الوكيل الإخباري- سجلت السعودية، هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر امس الجمعة جنوب مدينة الشقيق التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة على ساحل البحر الأحمر.

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