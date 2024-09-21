هزة أرضية بالسعودية

وقال طارق أبا الخيل المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية قوله إن الهزة الأرضية لم تسبب أي خطورة، كما لم يتم تسجيل هزات ارتدادية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
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