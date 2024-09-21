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هزة أرضية بالسعودية

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 21-09-2024 09:08 ص

الوكيل الإخباري-   سجلت السعودية، هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر  امس الجمعة جنوب مدينة الشقيق التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة على ساحل البحر الأحمر.

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وقال طارق أبا الخيل المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية قوله إن الهزة الأرضية لم تسبب أي خطورة، كما لم يتم تسجيل هزات ارتدادية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

 
gnews

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