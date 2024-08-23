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هزة أرضية بقوة 2,5 تضرب شمالي العراق

زلزال
زلزال
الجمعة، 23-08-2024 10:44 م

الوكيل الإخباري-    اعلنت الهيئة العامة للرصد الزلزالي العراقي، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها (2,5) درجة على مقياس ريختر، شمالي البلاد.

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وذكرت الهيئة في بيان صحافي "أن مراصدنا سجلت هزة أرضية، 100 كم عن محافظة دهوك باقليم كردستان العراق، شمالي البلاد".


وأكدت الهيئة، أنه لم تسجل أضرار بشرية حتى اللحظة جراء الهزة الأرضية.

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