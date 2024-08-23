هزة أرضية بقوة 2,5 تضرب شمالي العراق

وذكرت الهيئة في بيان صحافي "أن مراصدنا سجلت هزة أرضية، 100 كم عن محافظة دهوك باقليم كردستان العراق، شمالي البلاد".
وأكدت الهيئة، أنه لم تسجل أضرار بشرية حتى اللحظة جراء الهزة الأرضية.
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