هزة أرضية بقوة 2,5 تضرب شمالي العراق

الوكيل الإخباري- اعلنت الهيئة العامة للرصد الزلزالي العراقي، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها (2,5) درجة على مقياس ريختر، شمالي البلاد.

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وذكرت الهيئة في بيان صحافي "أن مراصدنا سجلت هزة أرضية، 100 كم عن محافظة دهوك باقليم كردستان العراق، شمالي البلاد".