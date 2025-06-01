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هزة أرضية بقوة 3.1 درجات قبالة سواحل تونس الشرقية

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زلزال
 
الأحد، 01-06-2025 12:52 م

الوكيل الإخباري-   أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس اليوم الأحد عن تسجيل هزة أرضية في البحر بقوة 3.1 درجات على سلم ريختر قبالة سواحل ولاية سوسة في شرق البلاد.

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وسجلت محطات رصد الزلازل الهزة الأرضية عند الساعة السادسة صباحا و21 دقيقة بالتوقيت المحلي قبالة سواحل معتمدية هرقلة.


ولم تسفر الهزة عن أي آثار كما لم يشعر بها السكان على الساحل.

 
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