هزة أرضية بقوة 3.1 درجات قبالة سواحل تونس الشرقية

وسجلت محطات رصد الزلازل الهزة الأرضية عند الساعة السادسة صباحا و21 دقيقة بالتوقيت المحلي قبالة سواحل معتمدية هرقلة.
ولم تسفر الهزة عن أي آثار كما لم يشعر بها السكان على الساحل.
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