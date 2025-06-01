هزة أرضية بقوة 3.1 درجات قبالة سواحل تونس الشرقية

الوكيل الإخباري- أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس اليوم الأحد عن تسجيل هزة أرضية في البحر بقوة 3.1 درجات على سلم ريختر قبالة سواحل ولاية سوسة في شرق البلاد.

اضافة اعلان



وسجلت محطات رصد الزلازل الهزة الأرضية عند الساعة السادسة صباحا و21 دقيقة بالتوقيت المحلي قبالة سواحل معتمدية هرقلة.