هزة أرضية بقوة 3.8 تضرب شمالي العراق

الوكيل الإخباري- أعلن المرصد الزلزالي العراقي، اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر في محافظة كركوك شمالي البلاد.

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