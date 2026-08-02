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هزة أرضية بقوة 3.8 تضرب شمالي العراق

زلزال بقوة 7,1 درجات يضرب جنوب اليابان وإنذار من خطر تسونامي
زلزال
 
الأحد، 02-08-2026 09:04 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن المرصد الزلزالي العراقي، اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر في محافظة كركوك شمالي البلاد.

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وذكرت الهيئة في بيان صحافي، أن "المراصد الزلزالية سجلت، اليوم الاحد، هزة أرضية، شرق محافظة كركوك، دون معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية".

 
 


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