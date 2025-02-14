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هزة أرضية بقوة 3.9 تضرب هذه الدولة العربية

تعبيرية
مقياس ريختر
الجمعة، 14-02-2025 03:34 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت المراصد الزلزالية العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية بقوة 9ر3 بمحافظة السليمانية شمالي العراق.

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وقالت المراصد في بيان صحافي، اليوم الجمعة، إن هزة أرضية بدرجة 9ر3 على مقياس ريختر، ضربت شمال شرق قضاء بنجوين في محافظة السليمانية، شمالي العراق، مؤكدة شعور المواطنين بها ودون معرفة الخسائر البشرية والمادية.

 
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