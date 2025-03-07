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هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب شمالي العراق

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 07-03-2025 06:16 م
الوكيل الإخباري-  ضربت هزة أرضية بقوة (4) درجات، اليوم الجمعة، محافظة السليمانية شمالي العراق.اضافة اعلان


وقالت المراصد الزلزالية العراقية في بيان صحافي، إن هزة أرضية بلغت قوتها (4) درجات بحسب مقياس رختر، ضربت مدينة كلار جنوبي محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، شمالي العراق.

وأضاف، أن العراقيين شعروا بقوة الهزة الأرضية، ولم يعرف أية تفاصيل عن حجم الخسائر .
 
 
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