السبت 2026-06-13 06:33 م

هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر تضرب جنوبي العراق

الرصد الزلزالي
الرصد الزلزالي
 
السبت، 13-06-2026 04:52 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي، اليوم السبت، عن تسجيل هزة أرضية في محافظة ميسان جنوبي البلاد.اضافة اعلان


وقالت الهيئة في بيان، إن المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية شرقي محافظة ميسان بقوة 4.2 درجة بحسب ريختر، دون أن يعرف حجم الخسائر البشرية والمادية.
 
 


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