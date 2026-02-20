هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب دولة عربية

04:21 م

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الرصد الزلزالي العراقي، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، في محافظة ديالى، شرقي البلاد. اضافة اعلان





وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن "الهزة سُجلت اليوم شمال شرق المقدادية، بالقرب من بحيرة حمرين الواقعة في محافظة ديالى 65 كم شرقي البلاد، وإن قوة الهزة بلغت (4.5) بحسب مقياس ريختر.







