هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب دولة عربية

وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن "الهزة سُجلت اليوم شمال شرق المقدادية، بالقرب من بحيرة حمرين الواقعة في محافظة ديالى 65 كم شرقي البلاد، وإن قوة الهزة بلغت (4.5) بحسب مقياس ريختر.
-
أخبار متعلقة
-
المدمرة "يو إس إس ماهان" تدخل المتوسط وسط توتر إقليمي
-
إسرائيل تضع تصورًا بالذكاء الاصطناعي لسيناريو حرب أمريكية إيرانية مدتها 7 أيام .. كيف انتهى ؟
-
مقاتلات أميركية وصينية في "مواجهة قصيرة" فوق البحر الأصفر
-
تنصيب تمثال لشقيق نتنياهو في بلد إفريقي .. ما قصته ؟
-
بريطانيا ترفض طلبًا أميركيًا لاستخدام قواعدها لضرب إيران
-
ترامب يتهم أوباما بكشف معلومات سرية بقوله إن الكائنات الفضائية حقيقية
-
قانون عفو جديد في فنزويلا وسط ترقب عائلات السجناء
-
"خطوة أخيرة" قبل ساعة الصفر .. هذا ما ينتظره ترامب لضرب إيران