الجمعة 2026-02-20 04:39 م

هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب دولة عربية

هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب دولة عربية
هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب دولة عربية
 
الجمعة، 20-02-2026 04:21 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة الرصد الزلزالي العراقي، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، في محافظة ديالى، شرقي البلاد.اضافة اعلان


وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن "الهزة سُجلت اليوم شمال شرق المقدادية، بالقرب من بحيرة حمرين الواقعة في محافظة ديالى 65 كم شرقي البلاد، وإن قوة الهزة بلغت (4.5) بحسب مقياس ريختر.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب دولة عربية

عربي ودولي هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب دولة عربية

ولي العهد يرعى انطلاق أعمال المجالس العلمية الهاشمية للعام الحالي

أخبار محلية ولي العهد يرعى انطلاق أعمال المجالس العلمية الهاشمية للعام الحالي

ورشة حول تمكين المرأة في معهد تدريب مهني المفرق

أخبار محلية ورشة حول تمكين المرأة في معهد تدريب مهني المفرق

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

المدمرة "يو إس إس ماهان" تدخل المتوسط وسط توتر إقليمي

عربي ودولي المدمرة "يو إس إس ماهان" تدخل المتوسط وسط توتر إقليمي

مصر .. فنانة مشهورة تنجو من الموت في أول رمضان

فن ومشاهير مصر .. فنانة مشهورة تنجو من الموت في أول رمضان - صورة

الاحتلال يقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله

فلسطين عاجل الاحتلال يقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله

إسرائيل تضع تصورًا بالذكاء الاصطناعي لسيناريو حرب أمريكية إيرانية مدتها 7 أيام .. كيف انتهى ؟

عربي ودولي إسرائيل تضع تصورًا بالذكاء الاصطناعي لسيناريو حرب أمريكية إيرانية مدتها 7 أيام .. كيف انتهى ؟



 






الأكثر مشاهدة