هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب شرقي العراق

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجة في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وذكر بيان للهيئة، أن "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية بلغت قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مدينة خانقين، ضمن محافظة ديالى شرقي البلاد".