هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب شرقي العراق

وذكر بيان للهيئة، أن "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية بلغت قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مدينة خانقين، ضمن محافظة ديالى شرقي البلاد".
ولفت البيان إلى أن المواطنين القاطنين بالقرب من موقع حدوث الهزة شعروا بها.
-
أخبار متعلقة
-
الولايات المتحدة تسمح لموظفي سفارتها بمغادرة إسرائيل بسبب مخاطر أمنية
-
مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن "قلقها البالغ" من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط
-
إيران: على واشنطن عدم "المبالغة بمطالبها" من أجل التوصل إلى اتفاق
-
النقد الدولي يقرّ قرضا لأوكرانيا بقيمة 8,1 مليار دولار
-
إيران: إحراز مزيد من التقدم في تواصلنا الدبلوماسي مع واشنطن
-
هطول مزيد من الأمطار في البرازيل وارتفاع حصيلة القتلى إلى 55
-
استئناف الاشتباكات الحدودية بين أفغانستان وباكستان الجمعة
-
في سابقة تاريخية.. ميلانيا ترامب تترأس اجتماعا لمجلس الأمن