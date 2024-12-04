هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب شمال مصر

وقال المعهد في بيان إن الهزة وقعت عند الساعة الحادية عشرة وثماني دقائق صباحا على عمق 48.8 كيلومتر بحسب ما سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له.
وأضاف أنه لم يتلق حتى الآن ما يفيد بوقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
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