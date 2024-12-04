هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب شمال مصر

02:55 م

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الوكيل الإخباري- قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر اليوم الأربعاء إنه سجل هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على بعد 502 كيلومتر شمالي دمياط في شمال شرق البلاد. اضافة اعلان





وقال المعهد في بيان إن الهزة وقعت عند الساعة الحادية عشرة وثماني دقائق صباحا على عمق 48.8 كيلومتر بحسب ما سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له.



وأضاف أنه لم يتلق حتى الآن ما يفيد بوقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.