هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب وسط ميانمار

الوكيل الإخباري- أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5.5 درجة وسط ميانمار، فيما لم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات.



ووقع الزلزال فجر اليوم الأحد عند الساعة 2:25 بتوقيت غرينتش، على بعد 84 كيلومترا جنوب مدينة ماندالاي، التي يقطنها نحو 1.2 مليون نسمة.

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وبلغ عمق بؤرة الزلزال 35 كيلومترا، ولم تُنشر حتى الآن أي تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.



يُذكر أن إقليم ميانمار شهد زلزالا شديدا بلغت قوته 7.7 درجة في 28 مارس الماضي، وشعر به سكان خمس دول مجاورة بها وبالهزات الارتدادية.



وبحسب أحدث الإحصائيات، فقد أسفر الزلزال السابق عن مقتل أكثر من 3.6 ألف شخص، وإصابة نحو خمسة آلاف آخرين.