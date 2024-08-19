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هزة أرضية بقوة 5.7 درجة قبالة سواحل الفلبين

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 19-08-2024 09:24 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي وقوع هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل الشرقية للفلبين.

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وقال المركز في بيان أنه تم تسجيل الهزة الأرضية في الساعة 03:39 بالتوقيت العالمي المتفق عليه على بعد 120 كم شرقي مدينة ليغابسي التي يقطنها نحو 180 ألف شخص.

 

وأضافت أن مركز الهزات كان يقع على عمق 37 كم.

ولا يوجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزات.

gnews

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