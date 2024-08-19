هزة أرضية بقوة 5.7 درجة قبالة سواحل الفلبين

الوكيل الإخباري- أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي وقوع هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل الشرقية للفلبين.

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وقال المركز في بيان أنه تم تسجيل الهزة الأرضية في الساعة 03:39 بالتوقيت العالمي المتفق عليه على بعد 120 كم شرقي مدينة ليغابسي التي يقطنها نحو 180 ألف شخص.