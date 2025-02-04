 
الثلاثاء 2025-02-04 09:30 ص
 

هزة أرضية بقوة 6.2 درجة في إندونيسيا

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تعبيرية
الثلاثاء، 04-02-2025 08:31 ص

الوكيل الإخباري- وقعت هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في منطقة جزيرة دوي بمقاطعة مالوكو الشمالية في إندونيسيا، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية والزلازل الإندونيسية.

وجاء في بيان صدر عن الوكالة: "وقع الزلزال في الساعة 04:45 بالتوقيت الإندونيسي الغربي".

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ووفقا لعلماء الزلازل، كان مركز الهزة الأرضية في البحر على عمق 105 كم تحت سطح الأرض. وأشارت الوكالة إلى أنه لا يوجد احتمال لحدوث تسونامي.


ولم يتم تقديم أي بيانات عن ضحايا أو أضرار ناجمة عن الهزة الأرضية.

 

RT

 
gnews

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