هزة أرضية بقوة 6.2 درجة في إندونيسيا

وجاء في بيان صدر عن الوكالة: "وقع الزلزال في الساعة 04:45 بالتوقيت الإندونيسي الغربي".
ووفقا لعلماء الزلازل، كان مركز الهزة الأرضية في البحر على عمق 105 كم تحت سطح الأرض. وأشارت الوكالة إلى أنه لا يوجد احتمال لحدوث تسونامي.
ولم يتم تقديم أي بيانات عن ضحايا أو أضرار ناجمة عن الهزة الأرضية.
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