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هزة أرضية تضرب العراق

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 10-01-2025 06:49 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، في محافظة السليمانية شمالي البلاد.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في بيان :" أن الهزة الأرضية ضربت محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، اليوم على عمق 12 كم، وشعر بها المواطنون في المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي".

بترا
 
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