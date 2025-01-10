هزة أرضية تضرب العراق

وأوضحت الوزارة في بيان :" أن الهزة الأرضية ضربت محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، اليوم على عمق 12 كم، وشعر بها المواطنون في المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي".
بترا
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