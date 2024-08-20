هزة أرضية تضرب باكستان وكشمير

وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، بتسجيل الهزة على عمق 20 كم.
وشعر السكان بالهزة في أنحاء كثيرة من باكستان، بما فيها إسلام أباد وبعض المناطق في إقليم خيبر بختونخوا شرقا وإقليم البنجاب شمال غربي البلاد على الحدود مع أفغانستان.
-
أخبار متعلقة
-
اندلاع حريقين بالجولان وسهل الحولة بعد القصف الأخير
-
إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه الجليل والجولان
-
بايدن: لا مكان في الولايات المتحدة للعنف السياسي
-
لبنان.. 8 مصابين بقصف إسرائيلي على البقاع بينهم طفلتان
-
وفاة مراسلة الجزيرة بشرى عبدالصمد
-
مقتل جندي إسرائيلي في هجوم لحزب الله
-
حزب الله ينعى اثنين من عناصره
-
مأساة جديدة في مصر.. وفاة 3 أطفال بحريق حضانة