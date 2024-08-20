 
الثلاثاء 2024-08-20 11:27 ص
 

 

هزة أرضية تضرب باكستان وكشمير

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 20-08-2024 09:39 ص

الوكيل الإخباري- ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر باكستان وإقليم كشمير في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، ما أثار الذعر بين السكان.

اضافة اعلان

 

قال مسؤولون باكستانيون إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزة الأرضية حتى الآن.


وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، بتسجيل الهزة على عمق 20 كم.


وشعر السكان بالهزة في أنحاء كثيرة من باكستان، بما فيها إسلام أباد وبعض المناطق في إقليم خيبر بختونخوا شرقا وإقليم البنجاب شمال غربي البلاد على الحدود مع أفغانستان.

 

روسيا اليوم

gnews

أحدث الأخبار

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق

فلسطين رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: نتنياهو يعارض التوصل لصفقة تبادل

تعبيرية

فيديو منوع معلومات خاطئة عن الشعر

قوات الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالخليل

طبق بيض

منوعات بسبب البيض .. تسمم 170 شخصا في دولة عربية

مؤسسة الحسين للسرطان

أخبار الشركات مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة للتوعية بتأمين رعاية ضدّ السرطان

أرشيفية

فلسطين صحة غزة: لا نزال ننتظر وصول لقاحات مكافحة شلل الأطفال

ن

طب وصحة فحوصات يُنصح بها قبل عودة الطفل إلى المدرسة

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي من الـ 10 صباحاً حتى 2 ظهرا عن مناطق غدا - اسماء



 


الأكثر مشاهدة