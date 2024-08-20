هزة أرضية تضرب باكستان وكشمير

الوكيل الإخباري- ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر باكستان وإقليم كشمير في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، ما أثار الذعر بين السكان.

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قال مسؤولون باكستانيون إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزة الأرضية حتى الآن.



وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، بتسجيل الهزة على عمق 20 كم.



وشعر السكان بالهزة في أنحاء كثيرة من باكستان، بما فيها إسلام أباد وبعض المناطق في إقليم خيبر بختونخوا شرقا وإقليم البنجاب شمال غربي البلاد على الحدود مع أفغانستان.