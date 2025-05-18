هزة أرضية تضرب تركيا

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، في بيان، بأن الزلزال كان على عمق 7.01 كيلومتر، دون أن ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا شهدت زلزالا مدمرا في السادس من فبراير 2023 أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص وآلاف الجرحى، وتسبب بدمار كبير في البنى التحتية بعدد من الولايات.
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