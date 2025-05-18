هزة أرضية تضرب تركيا

الوكيل الإخباري- ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم، بحر إيجة غربي تركيا.

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وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، في بيان، بأن الزلزال كان على عمق 7.01 كيلومتر، دون أن ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.