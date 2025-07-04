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هزة أرضية تضرب دولة عربية مجاورة للأردن

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تعبيرية
 
الجمعة، 04-07-2025 09:00 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت المراصد الزلزالية العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية، بمحافظة أربيل شمالي البلاد.

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وبحسب بيان للمراصد الزلزالية اليوم الجمعة، فإن المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية، بقوة 2،5 درجة بحسب مقياس ريختر، في مدينة كويسنجق بمحافظة أربيل من إقليم كردستان، شمالي البلاد، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.


بترا

 
 
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