هزة أرضية تضرب دولة عربية مجاورة للأردن

وبحسب بيان للمراصد الزلزالية اليوم الجمعة، فإن المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية، بقوة 2،5 درجة بحسب مقياس ريختر، في مدينة كويسنجق بمحافظة أربيل من إقليم كردستان، شمالي البلاد، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
-
أخبار متعلقة
-
إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي شمالي العراق
-
ترامب: سمحت للإيرانيين بإطلاق 14 صاروخا علينا
-
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على تجارة النفط الإيراني وحزب الله
-
الإمارات تدين تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية
-
روبيو يتعهد بمراجعة تصنيفات الإرهاب في اتصال مع الشيباني
-
مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق
-
الشرع خلال حفل إطلاق الشعار الجديد للجمهورية: سوريا لا تقبل التجزئة
-
كردستان العراق يعلن إسقاط مسيّرة مفخخة قرب قاعدة للتحالف الدولي