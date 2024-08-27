هزة أرضية تضرب دولة عربية

الوكيل الإخباري- اعلن الرصد الزلزالي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن هزة أرضية، بقوة (2.3) ريختر ضربت قضاء كلار بمحافظة السليمانية شمالي البلاد.

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