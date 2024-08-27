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هزة أرضية تضرب دولة عربية

مقياس ريختر
مقياس ريختر
الثلاثاء، 27-08-2024 08:19 ص

الوكيل الإخباري-   اعلن الرصد الزلزالي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن هزة أرضية، بقوة (2.3) ريختر ضربت قضاء كلار بمحافظة السليمانية شمالي البلاد.

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وقال المرصد في بيان صحافي، إن الهزة الأرضية، بلغت قوتها (2.3) في قضاء كلار ضمن محافظة السليمانية، باقليم كردستان العراق شمالي البلاد، موضحا ان الهزة لم تسجل حتى اللحظة اي خسائر بشرية او مادية.

 
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