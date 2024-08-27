هزة أرضية تضرب دولة عربية

وقال المرصد في بيان صحافي، إن الهزة الأرضية، بلغت قوتها (2.3) في قضاء كلار ضمن محافظة السليمانية، باقليم كردستان العراق شمالي البلاد، موضحا ان الهزة لم تسجل حتى اللحظة اي خسائر بشرية او مادية.
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