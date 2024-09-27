هزة أرضية تضرب دولة عربية

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الهزة الأرضية، بلغت قوتها 3،3 درجة في إقليم كردستان،محافظة دهوك، أقصى شمالي البلاد.
وأضافت، أنه لم تسجل خسائر مادية أو بشرية حتى اللحظة جراء الهزة.
-
أخبار متعلقة
-
مصدر إسرائيلي: لا يمكن تأكيد أو نفي مقتل نصر الله
-
نتنياهو يغادر إحاطة للصحفيين بنيويورك بعد قصف الضاحية الجنوبية
-
إسرائيل تقصف الضاحية بقنابل زنة 2000 طن
-
إسرائيل تستهدف حسن نصر الله
-
إغلاق سفارة أفغانستان بلندن بعد قطع طالبان علاقتها معها
-
دبلوماسيين يقاطعون كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
-
مسؤول أميركي: اعترضنا مقذوفات أطلقها الحوثيون بالبحر الأحمر
-
الأعصار هيلين يدخل ولاية فلوريدا الأميركية