هزة أرضية تضرب دولة عربية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3,3 درجة على مقياس ريختر بمحافظة دهوك، شمالي البلاد.

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وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الهزة الأرضية، بلغت قوتها 3،3 درجة في إقليم كردستان،محافظة دهوك، أقصى شمالي البلاد.