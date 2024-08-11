هزة أرضية تضرب رومانيا

وقال أحد الخبراء إن "في 10 أغسطس 2024، الساعة 23:46:15 (بالتوقيت المحلي في البلاد )، وقع زلزال متوسط القوة بقوة 4.7 درجة في منطقة بانات الزلزالية في مقاطعة أراد على عمق خمسة كيلومترات".
ووفقًا للمعهد، تم الشعور بالهزة بوضوح داخل دائرة قطرها حوالي 100 كيلومتر من مركز الزلزال.
وتقع منطقة بانات بالقرب من سلسلة جبال الكاربات الجنوبية، ويمكن الشعور بالزلازل في هنغاريا وصربيا.
RT
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