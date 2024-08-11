هزة أرضية تضرب رومانيا

الوكيل الإخباري- ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر رومانيا مساء السبت، وفقًا للمعهد الوطني لأبحاث وتطوير فيزياء الأرض.



وقال أحد الخبراء إن "في 10 أغسطس 2024، الساعة 23:46:15 (بالتوقيت المحلي في البلاد )، وقع زلزال متوسط القوة بقوة 4.7 درجة في منطقة بانات الزلزالية في مقاطعة أراد على عمق خمسة كيلومترات".



ووفقًا للمعهد، تم الشعور بالهزة بوضوح داخل دائرة قطرها حوالي 100 كيلومتر من مركز الزلزال.