هزة أرضية تضرب عاصمة عربية

الوكيل الإخباري- سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر، هزة أرضية، اليوم الجمعة، في العاصمة.



وحسب بيان للمركز، تم تسجيل الهزة الأرضية، على الساعة الواحدة و40 دقيقة، بشدة 3.1 درجات على سلم ريختر.

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