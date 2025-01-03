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هزة أرضية تضرب عاصمة عربية

مرصد الزلازل الاردني يوضح حول الزلزال الذي وقع بالقرب من السعودية
زلزال
الجمعة، 03-01-2025 05:31 م

الوكيل الإخباري-   سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر، هزة أرضية، اليوم الجمعة، في العاصمة.

وحسب بيان للمركز، تم تسجيل الهزة الأرضية، على الساعة الواحدة  و40 دقيقة، بشدة 3.1 درجات على سلم ريختر.

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وحدد مركز الهزة الأرضية، بـ4 كم جنوب شرق دار البيضاء، في ولاية الجزائر. 

 
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