هزة أرضية تضرب عاصمة عربية

وحسب بيان للمركز، تم تسجيل الهزة الأرضية، على الساعة الواحدة و40 دقيقة، بشدة 3.1 درجات على سلم ريختر.
وحدد مركز الهزة الأرضية، بـ4 كم جنوب شرق دار البيضاء، في ولاية الجزائر.
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