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هزة أرضية تضرب مصر

العلم المصري
العلم المصري
الخميس، 03-10-2024 08:21 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت مصر، مساء الأربعاء، هزة أرضية على بعد 10 كيلومترات جنوب شرق القاهرة، سجلتها محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

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وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، أن الهزة الأرضية التي سجلتها محطاته هي بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر، على عمق صفر.

ومنذ أيام، كشف مصدر مطلع بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث أكثر من زلزال في محيط محافظة أسوان، مؤكدًا أن هناك 4 زلازل جميعها كانت صغيرة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، شعر عدد من سكان محافظة القاهرة، وتحديدًا مناطق البساتين والمعادي ودار السلام، بهزة أرضية مساء الأربعاء.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن تلك الهزة لم تسفر عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وكان قد كشف عميد معهد الفلك المصري السابق الدكتور جاد القاضي، في حديث سابق له، أن مصر تشهد يوميًا حدوث زلازل، وأن هذه الزلازل يتم رصدها وتسجيلها بدقة، ومع ذلك فإن معظم هذه الزلازل غير محسوسة من قبل الأشخاص .

 

RT

 
gnews

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