هزة أرضية تضرب مصر

وبحسب وسائل إعلام مصرية، شعر عدد من سكان محافظة القاهرة، وتحديدًا مناطق البساتين والمعادي ودار السلام، بهزة أرضية مساء الأربعاء.
وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن تلك الهزة لم تسفر عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.
وكان قد كشف عميد معهد الفلك المصري السابق الدكتور جاد القاضي، في حديث سابق له، أن مصر تشهد يوميًا حدوث زلازل، وأن هذه الزلازل يتم رصدها وتسجيلها بدقة، ومع ذلك فإن معظم هذه الزلازل غير محسوسة من قبل الأشخاص .
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