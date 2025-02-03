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هزة أرضية تضرب وسط تونس

ل
أرشيفية
الإثنين، 03-02-2025 03:42 م

الوكيل الإخباري- أعلنت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس اليوم الاثنين تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.9 درجة علـى مقياس ريختر.

وتم تحديد مركز الهزة استنادا للتحاليل الأولية، شرق معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد الواقعة في الوسط الغربي لتونس.

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ولم ترد بعد أي أخبار عن وقوع خسائر بشرية، فيما سجلت بعض التصدعات في عدد من المباني في معتمدية المكناسي التي سجلت فيها الهزة.

 

RT

 
gnews

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