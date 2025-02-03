هزة أرضية تضرب وسط تونس

وتم تحديد مركز الهزة استنادا للتحاليل الأولية، شرق معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد الواقعة في الوسط الغربي لتونس.
ولم ترد بعد أي أخبار عن وقوع خسائر بشرية، فيما سجلت بعض التصدعات في عدد من المباني في معتمدية المكناسي التي سجلت فيها الهزة.
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