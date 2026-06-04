هزة أرضية ثانية تضرب في الجزائر

الوكيل الإخباري- ضربت هزة أرضية ثانية ولاية باتنة، فجر اليوم الخميس، بلغت شدتها 4.9 درجات على سلم ريختر، وفق ما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.



وذكر المركز في بيان له أن الهزة سجلت على الساعة 00:16 (منتصف الليل و16 دقيقة)، وأن مركزها حدد بـ 2 كيلومتر جنوب شرق عين جاسر بولاية باتنة.

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