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هزة أرضية ثانية تضرب في الجزائر

ب
تعبيرية
 
الخميس، 04-06-2026 11:25 ص

الوكيل الإخباري- ضربت هزة أرضية ثانية ولاية باتنة، فجر اليوم الخميس، بلغت شدتها 4.9 درجات على سلم ريختر، وفق ما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.

وذكر المركز في بيان له أن الهزة سجلت على الساعة 00:16 (منتصف الليل و16 دقيقة)، وأن مركزها حدد بـ 2 كيلومتر جنوب شرق عين جاسر بولاية باتنة.

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يأتي ذلك بعد هزة أرضية أولى ضربت المنطقة صباح أمس الأربعاء، بلغت شدتها 3.8 درجات على سلم ريختر، وسجلت على الساعة 11:44، وكان مركزها 6 كيلومتر جنوب غرب عين جاسر.

 
 


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عربي ودولي هزة أرضية ثانية تضرب في الجزائر



 
 






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