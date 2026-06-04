هزة أرضية ثانية تضرب في الجزائر

وذكر المركز في بيان له أن الهزة سجلت على الساعة 00:16 (منتصف الليل و16 دقيقة)، وأن مركزها حدد بـ 2 كيلومتر جنوب شرق عين جاسر بولاية باتنة.
يأتي ذلك بعد هزة أرضية أولى ضربت المنطقة صباح أمس الأربعاء، بلغت شدتها 3.8 درجات على سلم ريختر، وسجلت على الساعة 11:44، وكان مركزها 6 كيلومتر جنوب غرب عين جاسر.
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