هزة ارتدادية جديدة تعيد الذعر إلى فنزويلا المنكوبة

12:47 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 1719 قتيلاً، في وقت ضربت فيه هزة ارتدادية جديدة البلاد، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض. اضافة اعلان





وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، إن عدد القتلى ارتفع إلى 1719، بزيادة أكثر من 250 قتيلاً عن الحصيلة السابقة البالغة 1450، مشيراً إلى إصابة أكثر من خمسة آلاف شخص جراء الكارثة.



وأضاف أن الهزة الارتدادية، التي ضربت صباح الاثنين، لم تسفر حتى الآن عن خسائر بشرية أو أضرار إضافية.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الهزة بلغت قوتها 4.6 درجة، وكان مركزها شمال العاصمة كاراكاس وعلى عمق 10 كيلومترات، فيما قدّرها المركز الجيولوجي الكولومبي بـ5.1 درجة.



وأثارت الهزة الجديدة حالة من الذعر بين سكان العاصمة، الذين اندفع كثير منهم إلى الشوارع، بينما دخلت عمليات البحث والإنقاذ يومها الرابع، مع تركيز الجهود على ولاية لا غوايرا، الأكثر تضرراً من الزلزالين.



وكان الزلزالان، اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة، قد ضربا شمال فنزويلا الأربعاء الماضي، مخلفين دماراً واسعاً في المباني والبنية التحتية، وسط استمرار عمليات الإغاثة في بلد يعاني أصلاً أزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة.





