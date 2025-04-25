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هزتان ارضيتان تضربان تركيا

زلزال
زلزال
 
الجمعة، 25-04-2025 11:51 ص

الوكيل الإخباري-  قال مرصد قنديلي للزلازل في تركيا ان هزتان أرضيتان ضربتا مدينة كوتاهيا بقوة 4.5 و4.6 درجات على مقياس ريختر . 

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ويوم الأربعاء وعند الساعة 12:49 بالتوقيت المحلي (9:49 بتوقيت غرينتش) ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات، ومركزه في منطقة سيليفري على بعد 80 كيلومترا إلى الغرب من إسطنبول على عمق 6.92 كيلومترات، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية.


وقد أعلنت تركيا تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والوقفية بإسطنبول الخميس والجمعة، بسبب تبعات الزلزال الذي شهدته المدينة الأربعاء.

 
gnews

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