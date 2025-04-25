هزتان ارضيتان تضربان تركيا

الوكيل الإخباري- قال مرصد قنديلي للزلازل في تركيا ان هزتان أرضيتان ضربتا مدينة كوتاهيا بقوة 4.5 و4.6 درجات على مقياس ريختر .

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ويوم الأربعاء وعند الساعة 12:49 بالتوقيت المحلي (9:49 بتوقيت غرينتش) ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات، ومركزه في منطقة سيليفري على بعد 80 كيلومترا إلى الغرب من إسطنبول على عمق 6.92 كيلومترات، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية.