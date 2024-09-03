هطلت على البيت الحرام .. مكة تشهد أمطارا غزيرة وسيول

وأوضح الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة عبر تطبيق إكس أن المنطقة شهدت أمطارا رعدية وتساقط البرد وعواصف ترابية مع ارتفاع الأمواج على السواحل واحتمال تكون أعاصير.
وتقرر تحويل الدراسة في المدارس والجامعات لنظام عن بعد في مكة وجدة والطائف وعدد من المناطق المتأثرة.
تبرق ⚡️وترعد ☔️🌨️#أمطار_جدة
🎥.. @AliQ_9 pic.twitter.com/2Z7rFz67lR
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