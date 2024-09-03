 
الثلاثاء 2024-09-03 12:37 م
 

 

هطلت على البيت الحرام .. مكة تشهد أمطارا غزيرة وسيول

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 03-09-2024 11:08 ص

الوكيل الإخباري-   تعرضت منطقة مكة المكرمة، الثلاثاء، لأمطار غزيرة تحولت إلى سيول ما أعاق حركة المرور خاصة في مدينتي مكة وجدة.

وأوضح الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة عبر تطبيق إكس أن المنطقة شهدت أمطارا رعدية وتساقط البرد وعواصف ترابية مع ارتفاع الأمواج على السواحل واحتمال تكون أعاصير.

اضافة اعلان

 

كما ناشد الجميع اتباع إجراءات السلامة وتجنب عبور مجاري السيول.

 

وشهد الحرم المكي هطول أمطار غزيرة فيما أعلن الهلال الأحمر جاهزيته للتعامل مع الحالة المطرية في منطقة مكة المكرمة.

وأهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه نظرا لتأثر محافظات المنطقة بالسيول.

 

وفي جدة جرى إغلاق نفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين بمحافظة جدة في الاتجاهين بشكل مؤقت إثر تجمع مياه الأمطار، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.


وتقرر تحويل الدراسة في المدارس والجامعات لنظام عن بعد في مكة وجدة والطائف وعدد من المناطق المتأثرة.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة اختبار دم يتنبأ بأمراض القلب قبل 30 عاماً

غزة

فلسطين شهداء واصابات جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

شريهان

فن ومشاهير شريهان تعود بمسلسل جديد

تعبيرية

عربي ودولي 13 وفاة على الأقل جراء عاصفة مدارية تضرب الفلبين

تعبيرية

أخبار محلية عاجل إحالة شخص إلى المدعي العام بعد دعوته للتصويت العلني لأحد المرشحين

تعبيربة

طب وصحة 7 فوائد لأكل البيض يومياً

ى

أخبار الشركات سامسونج تعلن عن ميزات جديدة في تطبيق Samsung Food خلال معرض IFA 2024

من المصدر

عربي ودولي الإمارات.. عفو عام عن البنغاليين في "قضية التجمهر"



 


الأكثر مشاهدة