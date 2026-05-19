هل تخلى ترامب عن فكرة السيطرة على غرينلاند؟

وجاء في تقرير الصحيفة: "وفقا لمسؤولين دنماركيين، لم يتخل ترامب عن فكرة نقل غرينلاند إلى السيطرة الأمريكية، على الرغم من حقيقة أن الرئيس الأمريكي قد خفف مؤخرا من وتيرة الحديث حول هذا الموضوع".
يذكر أن غرينلاند أصبحت موضع خلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعيه لضم غرينلاند للولايات المتحدة نظرا لأهميتها بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.
ورفضت سلطات غرينلاند والدنمارك والاتحاد الأوروبي مساعي ترامب لضم الجزيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند تحتفظ بوضع إقليم ذاتي الحكم تابع للمملكة الدنماركية، وتربطها بالولايات المتحدة معاهدة دفاعية مبرمة عام 1951 في إطار منظومة حلف الناتو، تتعهد بموجبها واشنطن بحماية الجزيرة من أي تهديد خارجي.
-
أخبار متعلقة
-
8 قتلى و 5 جرحى بإطلاق نار عشوائي في أسيوط بجنوب مصر
-
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول إنه "قلق بشدة من حجم وسرعة" تفشي فيروس إيبولا
-
خفر السواحل الأمريكي: رصد تسرب نفطي قرب عاصمة ولاية هاواي
-
"الكابينت" يناقش استئناف حرب إيران
-
القضاء الأميركي يفتح ملفاً جديداً ضد حليف مادورو أليكس صعب
-
الولايات المتحدة تشدد إجراءاتها الصحية بعد تسجيل إصابة بإيبولا
-
ترامب يتابع الهجوم على مركز إسلامي في سان دييغو: الوضع مروع
-
إطلاق نار من سيارة أسفر عن مقتل 4 أشخاص في تركيا