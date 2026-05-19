هل تخلى ترامب عن فكرة السيطرة على غرينلاند؟

الثلاثاء، 19-05-2026 11:24 ص

الوكيل الإخباري- أفاد موقع "بوليتيكو" بأن المسؤولين الدنماركيين يعتبرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخلَّ عن فكرة وضع غرينلاند تحت السيطرة الأمريكية.

وجاء في تقرير الصحيفة: "وفقا لمسؤولين دنماركيين، لم يتخل ترامب عن فكرة نقل غرينلاند إلى السيطرة الأمريكية، على الرغم من حقيقة أن الرئيس الأمريكي قد خفف مؤخرا من وتيرة الحديث حول هذا الموضوع".

يذكر أن غرينلاند أصبحت موضع خلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعيه لضم غرينلاند للولايات المتحدة نظرا لأهميتها بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.


ورفضت سلطات غرينلاند والدنمارك والاتحاد الأوروبي مساعي ترامب لضم الجزيرة.


وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند تحتفظ بوضع إقليم ذاتي الحكم تابع للمملكة الدنماركية، وتربطها بالولايات المتحدة معاهدة دفاعية مبرمة عام 1951 في إطار منظومة حلف الناتو، تتعهد بموجبها واشنطن بحماية الجزيرة من أي تهديد خارجي.

 
 


