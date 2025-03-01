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"هل تقدمت لنا بالشكر؟".. مأزق زيلينسكي رغم أكثر من 33 رسالة

اجتماع ترامب وزيلينسكي كان محتدما
اجتماع ترامب وزيلينسكي كان محتدما
السبت، 01-03-2025 01:42 م
الوكيل الإخباري-  كانت المطالبة بتقديم الشكر والامتنان من أهم محاور الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس من جهة، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جهة أخرى، خلال المشادة بين الطرفين في البيت الأبيض، الجمعة.اضافة اعلان


وأثناء الاجتماع العدائي في المكتب البيضاوي، أخبر كل من ترامب وفانس الرئيس الأوكراني أكثر من مرة أنه لم يكن شاكرا بما فيه الكفاية.

وقال ترامب لزيلينسكي: "يجب أن تكون شاكرا"، ثم أضاف بعد قليل: "يجب أن تكون أكثر امتنانا".

وفي وسط الحديث المحتدم، سأل فانس زيلينسكي: "هل تقدمت بالشكر ولو لمرة؟"، ليرد الأخير قائلا: "مرات عدة".

وتابع فانس: "كلا، أعني خلال هذا الاجتماع، طوال هذا الاجتماع؟ أعرب عن بعض الامتنان للولايات المتحدة والرئيس الذي يحاول إنقاذ بلدك".

ويبدو أن عشرات المرات التي تقدم فيها زيلينسكي بالشكر للولايات المتحدة وقادتها وشعبها ونوابها، لم تكن كافية من وجهة نظر ترامب وفانس.

سكاي نيوز
 
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