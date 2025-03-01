"هل تقدمت لنا بالشكر؟".. مأزق زيلينسكي رغم أكثر من 33 رسالة

وأثناء الاجتماع العدائي في المكتب البيضاوي، أخبر كل من ترامب وفانس الرئيس الأوكراني أكثر من مرة أنه لم يكن شاكرا بما فيه الكفاية.
وقال ترامب لزيلينسكي: "يجب أن تكون شاكرا"، ثم أضاف بعد قليل: "يجب أن تكون أكثر امتنانا".
وفي وسط الحديث المحتدم، سأل فانس زيلينسكي: "هل تقدمت بالشكر ولو لمرة؟"، ليرد الأخير قائلا: "مرات عدة".
وتابع فانس: "كلا، أعني خلال هذا الاجتماع، طوال هذا الاجتماع؟ أعرب عن بعض الامتنان للولايات المتحدة والرئيس الذي يحاول إنقاذ بلدك".
ويبدو أن عشرات المرات التي تقدم فيها زيلينسكي بالشكر للولايات المتحدة وقادتها وشعبها ونوابها، لم تكن كافية من وجهة نظر ترامب وفانس.
سكاي نيوز
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