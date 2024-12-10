 
الأربعاء 2024-12-11 12:21 ص
 

هل ستسلّم روسيا بشار الأسد للمحاكمة؟

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 10-12-2024 11:46 م

الوكيل الإخباري-   قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي -اليوم الثلاثاء- إن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بضيافة روسيا، في أول تأكيد حكومي روسي لذلك، وأجاب عن سؤال: هل تسلمه موسكو للمحاكمة؟

اضافة اعلان


ولفت ريابكوف -خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" الأميركية- إلى أن روسيا نقلت الأسد إلى أراضيها "بأكثر الطرق أمانا" مع انهيار حكومته في مواجهة فصائل المعارضة المسلحة.


ولم يذكر ريابكوف مكان وجود الأسد في روسيا، مضيفا "لا فكرة لديّ عما يحصل معه الآن". وتابع "سيكون من الخطأ بشكل كبير أن أستفيض في الحديث عما حصل وكيف تمّ حل المسألة".

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من التسليم

أخبار محلية تربية الكرك تسلم حصالات الخير لدعم مركز الحسين للسرطان

ارشيفية

عربي ودولي هل ستسلّم روسيا بشار الأسد للمحاكمة؟

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الثلاثاء

ارشيفية

عربي ودولي إسرائيل تقول إنها ستفرض "منطقة دفاع خالصة" في جنوب سوريا

ارشيفية

عربي ودولي عودة كبيرة للاجئين السوريين من معبر المصنع الحدودي بلبنان

جلالة الملك عبدالله الثاني يكرم السيد راكان الفاعور

أخبار محلية راكان الفاعور: التكريم الملكي للقطاع الزراعي هو اشارة ملكية لاهمية القطاع

أيمن الصفدي ووزير الخارجية في الجمهورية اللبنانية عبدالله بو حبيب

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره اللبناني يجريان مباحثات هاتفية

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس يوم الأربعاء



 




الأكثر مشاهدة