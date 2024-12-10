هل ستسلّم روسيا بشار الأسد للمحاكمة؟

ولفت ريابكوف -خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" الأميركية- إلى أن روسيا نقلت الأسد إلى أراضيها "بأكثر الطرق أمانا" مع انهيار حكومته في مواجهة فصائل المعارضة المسلحة.
ولم يذكر ريابكوف مكان وجود الأسد في روسيا، مضيفا "لا فكرة لديّ عما يحصل معه الآن". وتابع "سيكون من الخطأ بشكل كبير أن أستفيض في الحديث عما حصل وكيف تمّ حل المسألة".
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