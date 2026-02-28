هل قتل الخامنئي في الضربة الأخيرة ؟ عراقجي يحسم الجدل

08:19 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة السبت، أن المرشد الأعلى علي خامنئي والمسؤولين الكبار على قيد الحياة، بعدما أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً واسعاً على طهران.





وقال عراقجي إن خامنئي على قيد الحياة "على حد علمي"، ومثله "كل المسؤولين الكبار"، وذلك بعد ضربات استهدفت منطقة في وسط طهران تضم مقر المرشد والمجمع الرئاسي.



وفي مقابلة مع إن بي سي نيوز، وصف عراقجي الهجوم بأنه "غير مبرر وغير قانوني وغير شرعي على الإطلاق"، معتبراً أنه يتعارض مع القانون الدولي ويجب التنديد به.



وشدد على أن ما تقوم به طهران يأتي في إطار "الدفاع عن النفس"، مؤكداً أن هذا الحق قانوني ومشروع تماماً، وأضاف: "لا نحتاج لأحد لندافع عن أنفسنا، فلدينا القدرة الكافية لنفعل ذلك".



وفي تصريح للتلفزيون الإيراني، قال عراقجي إن جميع المواقع الضالعة في الضربات الإسرائيلية والأميركية على بلاده تعد "أهدافاً مشروعة" للقوات الإيرانية، موضحاً أن القوات المسلحة الإيرانية تعتبر مواقع انطلاق العمليات الأميركية والإسرائيلية، وكذلك جميع المواقع التي نفذت منها أعمال ضد العمليات الدفاعية الإيرانية، أهدافاً مشروعة.



وفي حين أكد عدم وجود تواصل مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، أكد أنه "في حال أراد الأميركيون التحدث إلينا، فهم يعرفون كيف يمكنهم التواصل معي. نحن بالتأكيد مهتمون بخفض التصعيد".



وقال مصدران مطلعان على العمليات العسكرية الإسرائيلية على إيران، ومصدر ثالث من المنطقة، إن هناك اعتقاداً بأن وزير الدفاع الإيراني أمير ناصر زادة وقائد الحرس الثوري محمد باكبور قتلا في الهجمات.



وكان قد كشف مصدر إيراني السبت عن مقتل عدد من قادة الحرس الثوري ومسؤولين سياسيين في الغارات الأميركية الإسرائيلية.



وأعلنت إسرائيل السبت شنها هجوماً "وقائياً" ضد إيران، في الوقت الذي أفادت فيه وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت إن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية مشتركة تهدف إلى "إزالة التهديد الوجودي" الإيراني، وشدد على ضرورة عدم السماح لإيران بتسليح نفسها بالأسلحة النووية.





