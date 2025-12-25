هندوراس تعلن فوز المرشح نصري عصفورة في الانتخابات الرئاسية

وتغلب رجل الأعمال البالغ 67 عاما، وهو ابن مهاجرين فلسطينيين، على المذيع التلفزيوني السابق سلفادور نصر الله اليميني أيضا والذي طالب بإعادة فرز كاملة للأصوات بسبب مزاعم بوجود مخالفات.
وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات، آنا باولا هول، أن المجلس "يعلن فوز نصري خوان عصفورة زبلح بولاية رئاسية مدتها أربع سنوات".
ومن المقرر أن يتولى عصفورة منصبه في 27 كانون الثاني.
وحصل عصفورة على 40,1% من الأصوات، مقابل 39,53% لنصر الله و19,19% لريشي مونكادا، مرشحة الرئيسة اليسارية المنتهية ولايتها شيومارا كاسترو، وفقا للنتائج الرسمية.
وما إن أُعلن عن فوز عصفورة بالرئاسة حتى أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان بفوز "واضح"، داعيا جميع الأطراف إلى "احترام النتائج المؤكدة حتى تتمكن السلطات الهندوراسية من ضمان الانتقال السلمي للسلطة بسرعة".
