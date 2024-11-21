هنغاريا تنشر نظام دفاع جوي على الحدود مع أوكرانيا بعد قرار بايدن

الوكيل الإخباري- أعلنت هنغاريا نشرها نظام دفاع جوي على الحدود مع أوكرانيا بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لنظام كييف باستخدام صواريخ "أتاكمس" في استهداف الأراضي الروسية.



وقد أعلن وزير الدفاع الهنغاري كريستوف سالاي-بوبروفنيتسكي عن نشر أنظمة دفاع جوي في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع أوكرانيا، وفقا لما نقلته "رويترز"، وتابع: "استعدادا لجميع الخيارات، أمرت بنقل الأنظمة الجديدة للدفاع الجوي إلى الشمال الشرقي بعد اجتماع لمجلس الدفاع الذي عقده رئيس الوزراء فيكتور أوربان لمناقشة الوضع بأوكرانيا".



وأوضح الوزير أن القرار جاء بسبب تهديد تصعيد النزاع في ضوء استخدام أوكرانيا للصواريخ الأمريكية "أتاكمس" بعيدة المدى لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية، مضيفا: "لقد أصبح تهديد تصعيد الحرب بين أوكرانيا وروسيا أكبر من أي وقت مضى".

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ولم يحدد الوزير نوع الأنظمة التي سيتم نشرها إلا أن "رويترز" أشارت إلى أن القوات المسلحة الهنغارية قد اشترت في العام الماضي أنظمة الدفاع الجوي الفرنسية "ميسترال"، وفي عام 2020 وافقت هنغاريا على شراء أنظمة الدفاع الجوي NASAMS من النرويج وشركة "رايثيون" الأمريكية.