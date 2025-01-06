هوكشتاين: بحثت مع ميقاتي تثبيت وقف إطلاق النار

وأضاف "انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان يسير حسب الخطة".
-
أخبار متعلقة
-
الخزانة الأميركية تصدر رخصة عامة لسوريا تتيح معاملات مع مؤسسات حكومية
-
بايدن يحظر تطوير حقول النفط والغاز البحرية في الولايات المتحدة
-
ترودو يعلن استقالته من رئاسة الحكومة الكندية والحزب الحاكم
-
نتنياهو: نشهد تغييرا جوهريا في وضع الشرق الأوسط
-
هوكشتاين: انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان سيتواصل
-
الاعلام العبري: انسحاب الجيش الاسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان
-
بريطانيا.. اضطرابات في حركة السفر مع استمرار التحذيرات من الطقس السيء
-
ماسك: لو لم يفز ترامب في الانتخابات الرئاسية لضاعت الحضارة